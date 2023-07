Aeroporto Valle dei Templi, Pisano ai parlamentari agrigentini: "Insieme possiamo"

“Uniamoci nella battaglia per l’aeroporto ad Agrigento“. E' questo l’appello del deputato Calogero Pisano, che ha scelto lo scalo aeroportuale di Punta Raisi come "location" per lanciare un videomessaggio ai parlamentari regionali e nazionali agrigentini.

“La realizzazione di uno scalo aeroportuale oggi è possibile e necessario - continua Pisano - la Sicilia è invasa dai turisti e gli aeroporti siciliani non riescono a far fronte al grande flusso, con inevitabili notevoli disagi per i passeggeri. Oggi ci sono tutte le condizioni per raggiungere un obiettivo di portata storica e di vitale importanza per il nostro territorio. Occorre andare oltre ogni steccato politico ed impegnarci per realizzare questo sogno, i cittadini ce ne sarebbero eternamente grati e sarebbe la vittoria di tutti”.

Pisano, che è stato anche animatore della costituzione di una società per azioni "pubblica" per la gestione del futuro - possibile - aeroporto, non cita tuttavia un tema emerso proprio in questi giorni, cioè l'appello lanciato dall'Ordine degli Architetti che chiarisce come l'infrastruttura non sia inserita nel piano nazionale proposto da Enac al Ministero.

Prima a rispondere all'appello di Pisano, anche se in modo chiaramente polemico, è la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono.

"Non posso che accogliere pienamente l’invito del deputato Calogero Pisano a battersi congiuntamente per la realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento. Sono stata io la prima a invitare i miei colleghi agrigentini a lavorare insieme per il raggiungimento di questo obiettivo evitando scontri ideologici e polemiche politiche. Ritengo però prioritario che Pisano chieda prima al suo ministro Matteo Salvini di prevedere la possibilità di inserire questa infrastruttura nel Piano aeroporti proposto dall’Enac che, come hanno evidenziato nei giorni scorsi dall’Ordine degli Architetti di Agrigento e il suo presidente Rino La Mendola, non fa alcun riferimento all’opera. Chiediamo a tutti, soprattutto a chi ha responsabilità di Governo facendo parte della maggioranza, di essere concreto oppure di essere conseguente con i fatti: se da Roma non arriverà alcun interessamento per l’aeroporto della Valle dei Templi, Pisano cosa farà? Uscirà dalla maggioranza?".

(aggiornato alle ore 11.35)