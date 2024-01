Alga rossa al lago Arancio, Pace (Dc): "Servono interventi risolutivi della Regione"

"Gli agricoltori e gli allevatori dei Comuni della Valle del Belìce sono, ormai, in ginocchio da mesi per l'impossibilità di approvvigionarsi dell’acqua del lago Arancio, attualmente dichiarata ‘inquinata’ a causa della presenza dell’alga rossa. Una situazione gravissima di fronte alla quale, considerata anche la scarsa stagione piovosa che stiamo vivendo, non si può rimanere inermi e attendere in silenzio". Lo dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace.

"È arrivato il momento che la Regione e l'assessore all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità assumano interventi risolutivi senza ulteriori indugi, con controlli e monitoraggi estesi e frequenti alle acque che defluiscono nel bacino artificiale. Cosa provoca l’inquinamento? È davvero così difficile capire le cause? Come è possibile tutto questo a distanza di un anno?", prosegue Pace.

"Non si può più permettere che gli agricoltori subiscano conseguenze di atti a loro non imputabili, vedendo distrutte le proprie aziende create con anni di sacrifici", conclude Pace.

L'allarme di Menfi e Santa Margherita: "Compromessi carciofeti, agrumeti e frutteti"

"Ci associamo al grido di allarme degli agricoltori. Il mancato approvvigionamento irriguo ha compromesso seriamente la produzione di carciofeti, piante ortive, agrumeti e frutteti: le aziende agricole di Menfi e Santa Margherita di Belìce sono ormai al collasso. Non si possono aspettare i tempi della burocrazia, serve trovare nell'immediato una soluzione. Auspichiamo al più presto un intervento risolutivo che possa dare certezza agli agricoltori per il prossimo futuro". E' con queste parole, condividendo quanto dichiarato dal deputato Carmelo Pace, che sono intervenuti il segretario cittadino della Democrazia cristiana di Menfi, Tonino Tassinari, e il commissario cittadino della Dc di Santa Margherita di Belìce, Salvatore Nieli, assieme ai consiglieri comunali del partito.