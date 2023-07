La Sicilia "assaltata" dagli incendi, Ida Carmina: "Il governo mandi l'esercito e la protezione civile nazionale"

Ida Carmina, deputato del M5S, interviene per sollecitare il governo nazionale dopo l’ondata eccezionale di caldo, ad inviare uomini e mezzi per dare manforte ai siciliani in questo momento in ginocchio e con un altissimo rischio di ulteriori vite umane.

“Non voglio in questo momento strumentalizzare la situazione - dice - ma c’è una Sicilia che cola a picco che necessita immediate misure per tamponare le gravissime criticità. Serve un intervento dello Stato centrale, si devono inviare uomini e mezzi subito o con la decretazione d’urgenza o con tutti i modi possibili perché siamo al limite della resistenza. Oggi la Sicilia brucia e gli uomini dei vigili del fuoco, della forestale e i mezzi di soccorso in campo nell’isola da soli non ce la fanno".

L'ex sindaco di Porto Empedocle aggiunge: "Ci sono 86 roghi ancora non completamente spenti, ospedali chiusi, morti, per i quali esprimo il mio grande dolore e le sentite condoglianze ai parenti delle vittime, monumenti distrutti, il Parco archeologico di Segesta devastato, aeroporti in tilt, treni fermi e autostrade che aprono e chiudono. Non si può rimandare più: si invii l’esercito, la protezione civile nazionale e soprattutto mezzi adeguati. Si dichiari lo stato di calamità".