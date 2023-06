Catanzaro: "Da governo solo promesse vuote, il tempo è scaduto e la Regione è alla paralisi"

"Il tempo è scaduto. Delle promesse e delle riforme annunciate dal governo Schifani non c’è traccia e come se non bastasse anche nell’ ordinaria amministrazione siamo alla paralisi in tutti i settori ad iniziare dalla sanità”. Lo ha detto intervenendo durante il dibattito d’aula il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro.

Catanzaro aggiunge: "Le opposizioni fin dall’inizio della legislatura hanno fatto la propria parte contribuendo, quando possibile, a varare provvedimenti utili per i siciliani, ma già dall’indomani della prima finanziaria questo non è stato possibile per un motivo molto semplice: governo e maggioranza sono implosi in una crisi politica che sta paralizzando il Parlamento è la la Sicilia. Governo e maggioranza spieghino perché non hanno portato avanti le riforme promesse ai siciliani”.