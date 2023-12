Pd, è guerra tra correnti anche dentro i Giovani Democratici: "Congresso fasullo fatto alle nostre spalle"

Partito Democratico, è guerra di correnti anche all'interno dei GD, i Giovani democratici del partito.

La vicenda viene resa nota alla stampa da una lunga lettera firmata da un sostenitore, Giorgio Gennusa, che riferisce di come 250 iscritti appunto ai Gd lo scorso 24 dicembre "in pratica tutti gli iscritti della Provincia di Agrigento, hanno firmato in massa una lettera riservata alle commissioni di garanzia del Partito democratico che apre il vaso di pandora: correnti Pd che dettano legge, iscritti a cui viene tolto il diritto di voto, regole che non esistono e una presunta commissaria 37enne (che risulta essere anche componente della segreteria regionale del PD) che decide da sola con pochi stretti in una stanza il destino dei GD, contro ogni norma".

Una vicenda, continua Gennusa, che avrebbe raggiunto anche il Pd nazionale, che ha prima sospeso il congresso e poi avrebbe deliberato in modo chiaro: "Risultano irregolarita? nella disciplina e nel conseguente avvio del percorso congressuale - riporta Gennusa -... La procedura sin qui seguita non ha assicurato il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita? e partecipazione delle iscritte e degli iscritti di tutti i territori”.