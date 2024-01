Fratelli d'Italia, il 14 gennaio primo congresso provinciale: si va verso l'elezione di Barba

Si terrà ad Agrigento il prossimo 14 gennaio il primo congresso provinciale di Fratelli d'Italia e c'è già un nome per la leadership del partito locale. Unico candidato al ruolo di coordinatore provinciale, ma solo perchè nome unitario frutto di una fase di confronto e ricomposizione che ha già portato ad un primo rinvio dell'appuntamento, inizialmente previsto per inizio dicembre, è l'avvocato Adriano Barba, già coordinatore cittadino di Favara del partito di Giorgia Meloni.

Oltre a lui sarà eletto il coordinamento provinciale e si terranno interventi di dirigenti regionali, nazionali e locali del partito.

"Quella di Agrigento è la provincia che ha registrato il maggiore aumento in percentuale dei tesserati in Sicilia, a conferma che il nostro partito è in continua crescita ed esercita un forte potere attrattivo - ha dichiarato la deputata regonale Giusi Savarino -. Dopo un lungo commissariamento, sono contenta che qui si sia trovata una sintesi per un congresso unitario. Si eleggeranno il coordinatore e un coordinamento provinciale rappresentativo, ulteriore valore aggiunto per dare voce alle legittime istanze che provengono dal territorio".