Fratelli d'Italia, Barba eletto nuovo presidente provinciale: l'area Pisano è maggioritaria nel partito

Alla fine della lunga giornata di votazioni i nomi anticipati la vigilia sono stati tutti confermati, ma è stato un confronto netto e aperto tra le varie aree di Fratelli d'Italia, impegnate nel primo congresso provinciale del partito.

Questo partendo dal coordinatore cittadino di Favara, l'avvocato Adriano Barba, che è stato nominato nuovo presidente provinciale del partito. Al suo fianco i vicepresidenti Davide Caico e Giulio Castellino. Gli altri eletti nel direttivo sono Paola Antinoro, Calogero Bono, Calogero Casucci, Angelo Di Vita, Giuseppina Gammacurta, Vincenzo Giambrone, Giancarlo Granata, Leonardo Pitruzzella, Nazareno Reina, Vincenzo Russo e Teresa Saporito. I 5 componenti della commissione di garanzia o probiviri sono invece Giuseppe Arnone, Calogero Burgio, Silvio Caracappa, Fabrizio Crapanzano e Francesco Picone.

Nomi, appunto, che vanno a coprire le tre aree del partito in base ad una distribuzione che vede maggioritaria quella porzione di partito vicina al deputato di "Noi Moderati" Lillo Pisano, alle cui posizioni si collega innanzitutto Barba, figura comunque di sintesi non sgradita per esempio all'area che fa capo all'ex assessore regionale Razza e a quella della deputata regionale GIusi Savarino.

"Come annunciato si è svolto un congresso con una candidatura a presidente unitaria grazie al confronto costruttivo all'interno del nostro partito che qui ad Agrigento ha prodotto anche il maggiore aumento in percentuale dei tesserati in Sicilia - ha dichiarato quest'ultima in una nota -. Questo coordinamento provinciale e i relativi vertici eletti saranno fondamentali per fare giungere ai Parlamenti regionale e nazionale le legittime istanze provenienti dal territorio di Agrigento e provincia, dove Fratelli d'Italia è in continua crescita, esercita un forte potere attrattivo e sta sempre più dotandosi democraticamente di una classe dirigente all'altezza".

Pisano, assente ieri anche solo come ospite, rimane fuori dal partito: sul suo destino non esistono al momento aggiornamenti dopo che venne escluso da Fratelli d'Italia in seguito allo scandalo per la diffusione di alcuni vecchi post social in cui manifestava delle simpatie per Hitler. Eppure, il suo gruppo è oggi maggioritario nel partito e ha trovato appunto anche la sponda dell'area vicina a Razza.

Un supporto per così dire "esterno" ma di rilevante peso elettorale, con cui, probabilmente, il partito dovrà fare prima o poi i conti.