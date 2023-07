Nuovo ingresso in Forza Italia, arriva il consigliere comunale di Canicattì Lillo Restivo

Aderisce a Forza Italia, riconoscendosi nelle posizioni politiche di Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale del partito, e del commissario provinciale Margherita La Rocca Ruvolo, il consigliere comunale di Canicattì Lillo Restivo.

Figura tra i più votati alle ultime elezioni amministrative in una lista civica a supporto dell’attuale sindaco Vincenzo Corbo.

“Ho deciso di sposare il nuovo corso di Forza Italia - ha dichiarato Restivo - perché oggi più che mai si sente l’esigenza di un partito moderato e liberale. Il legame con l'onorevole La Rocca Ruvolo nasce già nel 2018, quando partimmo con la Comunità ‘Cristiani nel Mondo’ e l'associazione ‘A cuore aperto’ in una missione umanitaria in Tanzania. Fu un’esperienza che mi ha permesso di apprezzare la deputata per l'amore che nutre verso il prossimo. Questa nostra amicizia mi ha permesso di conoscere pian piano il partito di Forza Italia ed anche l'onorevole Gallo, ormai punto di riferimento, insieme all'onorevole La Rocca Ruvolo, di questo territorio che ha bisogno di tanto impegno e lavoro per risollevarsi. Oggi il mio impegno quotidiano verso la mia città si arricchisce di un punto di riferimento ideologico e del supporto significativo dei deputati Gallo e La Rocca Ruvolo, pronti ad ascoltare le esigenze del territorio che porterò alla loro attenzione”.