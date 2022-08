Elezioni politiche, i giochi sono fatti: ecco i candidati in corsa a Camera e Senato

E' lunga (ma non molto) la lista degli agrigentini che saranno candidati a Camera e Senato alle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Qualche nome "noto", molte conferme rispetto alle indiscrezioni della prima ora e sostanzialmente quasi nessun uscente che potrà tentare la sorte per tornare in Parlamento. Ancora meno, ad occhio, coloro che si trovano in effettive posizioni di elegibilità. Tanti gli "scartati", per i quali però si apre adesso la partita delle elezioni Regionali, che si terranno come noto lo stesso giorno e che permetteranno a chi ha perso questo "treno" di recuperare un posto da deputato regionale, anche se c'è chi sta tentando entrambe le strade in parallelo.

Tra i candidati alla Camera per il collegio plurinominale che unisce le province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani (4 seggi a disposizione) troviamo l'attuale deputato regionale Margherita La Rocca Ruvolo (Forza Italia), che è appunto candidata anche alle elezioni Regionali; candidata nel medesimo collegio, ma nel Partito Democratico, è l'attuale presidente del Pd e vicesindaco di Santa Elisabetta Giovanna Iacono. In Lega Salvini premier ci sono l'eurodeputato Annalisa Tardino e il deputato regionale Carmelo Pullara.

Già noti i nomi di Ida Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle e Filippo Giuseppe Perconti, unico uscente ricandidato: entrambi hanno superato lo scoglio delle "Parlamentarie". In Azione-Italia Viva è candidata Cristina Scaccia, consigliere comunale a Cammarata. Con la formazione di Clemente Mastella "Noi di Centro", nei collegi 1 e 2 è candidato l'imprenditore e testimone di giustizia bivonese Ignazio Cutrò.

Andando ai nomi noti per quanto riguarda il collegio di Agrigento all'uninominale, troviamo l'ex consigliere comunale e segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Lillo Pisano e l'attuale sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio.

Tutti i candidati

Collegio Plurinominale 2 (Caltanissetta, Agrigento, Trapani)

Forza Italia: Margherita La Rocca Ruvolo, Michele Mancuso, Elisa Francesca Martinico, Leonardo Burgio;

Partito Democratico: Giuseppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio, Martina Riggi;

Lega Salvini premier: Annalisa Tardino, Antonio Mazzeo, Gera Destro, Carmelo Pullara

Movimento 5 stelle: Ida Carmina, Filippo Perconti, Vita Martinciglio, Gaetano Comiso Dedalo Pignatone;

+Europa: Federica Giorgio, Dario Liotta, Alessandra Mastrogiovanni Tasca, Giovanni Pratillo;

Azione - Italia Viva: Cristina Scaccia, Luigi De Vincenzi, Mariella Barraco;

Europeisti Mastella - Noi di Centro: Ignazio Cutrò, Elisabetta Trenta, Giovanni Parisi;

Partito Pensiero e Azione: Francesco Marchese, Nara Verzilli;

Fratelli d'Italia: Maria Carolina Varchi, Antonio Giordano, Eugenia Maria Roccella, Valfredo Porega;

Impegno civico in Sicilia: Lucia Azzolina, Andrea Giarrizzo, Roberta Alaimo, Antonio Lombardo;

Unione Popolare: Piera Aiello, Gabriele Sorce, Ilenia Rinoldo, Nicola Clemenza;

Noi moderati: Antonella Vecchio, Domenico Scilipoti, Mauela Renieri, Calogero Palermo;

De Luca Lista nazionale Sindaco d'Italia: Giampiero Modaffari, Roberto Battaglia, Daniele Mangiaracina;

Italexit: Adriana Cavasino, Maurizio Michele Blò, Rossella Alfieri, Paolo Morsellino;

Uninominali Camera dei deputati: Calogero Pisano (Fratelli d'Italia); Eleonora Sciortino (Partito Democratico); Filippo Perconti (M5S); Leonardo Ciaccio (Azione Iv); Roberto Battaglia (Sud chiama Nord De Luca sindaco d'Italia); Maurizio Michele Blò (Italexit); Eleanna Durante (Unione popolare con De Magistris); Pasquale Alba (Forza Nuova)

Senato

Proporzionale Collegio plurinominale P01 (Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani).

Forza Italia: Giovanni Miccichè, Daniela Ternullo, Nicola Li Causi, Rosalia Pennino.

Fratelli d’Italia: Carmela Bucalo, Francesco Scarpinato, Giovanna Petrenga, Mario Ravetto.

Lega Salvini Premier: Giulia Bongiorno, Mimmo Turano, Marika Hobs, Francesco Di Giorgio.

Noi Moderati: Maria Giuseppa Castiglione, Silvano Bonanno, Gabriella Capizzi, Domenico Incardona.

Partito Democratico: Annamaria Furlan, Rosario Filoramo, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi.

Impegno Civico: Loredana Russo, Fabrizio Trentacoste, Cinzia Leone, Sergio Vaccaro.

Verdi Sinistra: Massimo Fundarò, Giuseppe Barbera, Fabio Ruvolo, Angela Marino.

Movimento 5 Stelle: Roberto Scarpinato, Concetta Damante, Pietro Lorefice, Maria Bellavia.

Azione-Italia Viva: Carlo Calenda, Teresa Bellanova, Giancarlo Garozzo, Concetta De Pasquale.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Dafne Musolino, Carmelo Satta, Annalisa Miano, Luigi Cino.

Italexit: Nunzia Alessandra Schilirò, Giuseppe Sottile, Giuliana Maria Fundarò, Salvatore Ferrara.

Unione Popolare con De Magistris: Alessandra Contino, Francesca Campanella, Antonia Monreale, Marcello Bartolotta.

Forza Nuova: Carmelo Lombardo, Letizia Badalamenti, Aldo Grasso, Maria Fiore.

Collegio uninominale U03

Stefania Craxi (Forza Italia), Marina Castiglione (Pd), Pietro Lorefice (M5S), Michele Termini (Azione Iv), Marzia Maniscalco (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Maria Caterina Sciacca (Italexit), Nicola Puleo (Unione Popolare con De Magistris), Carmelo Lombardo (Forza Nuova).

