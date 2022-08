Tardino capolista nella Lega alla Camera, il circolo di Licata: "Pronti a sostenerla"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Con grande soddisfazione abbiamo accolto l'ufficialità della candidatura alla Camera dei Deputati della nostra europarlamentare Annalisa Tardino, in qualità di capolista nel collegio 1-P02, che comprende le province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Consapevoli del fatto che l'impegno da qui al 25 settembre sarà massimo, da parte nostra saremo al fianco di Annalisa per questa difficile ma entusiasmante campagna elettorale".

Così in una nota, i rappresentanti del circolo Lega Salvini Premier di Licata.

"Siamo alle porte di una sfida elettorale che avrà luogo in un momento delicato del nostro Paese, in cui i cittadini fronteggiano la crisi economica e il caro bollette- tra le problematiche più urgenti- e meritano una rappresentanza in grado di fornire risposte e soluzioni. A livello locale, crediamo sia una grande opportunità per la nostra comunità, che avrebbe l'occasione di avere una rappresentanza preparata e forte a Roma, così come dimostrato in questi anni a Bruxelles".