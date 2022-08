Elezioni, la candidatura alla Camera di La Rocca Ruvolo: “Con Gallo c’è grande collaborazione”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La mia candidatura alle Politiche come capolista di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale di Caltanissetta, Agrigento e Trapani nasce nell’ambito di un percorso comune intrapreso in questi anni insieme all’amico e collega Riccardo Gallo con il quale condivideremo con spirito collaborativo anche la sfida che ci vedrà impegnati per le Regionali. A lui va il mio più sincero ringraziamento per la stima e la fiducia manifestata nei miei confronti proponendo la mia candidatura”.

Lo scrive in una nota la deputata regionale e commissario provinciale di Forza Italia Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, candidata alle Politiche e alle Regionali del 25 settembre.

“E’ per noi un onore poter contribuire alla crescita di Forza Italia nell’Agrigentino e in Sicilia. Il nostro obiettivo - aggiunge La Rocca Ruvolo - è quello di rappresentare un partito moderato, unito, forte, pronto ad ascoltare le istanze dei territori e della società civile, capace di dare risposte concrete a famiglie, imprese, lavoratori, professionisti. Lavoreremo insieme, come fatto sin qui, per i siciliani e per la nostra provincia in maniera costante, instancabile e continua”.