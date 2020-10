Amministrative 2020, Savarino: "Contenta che ad Agrigento abbia prevalso il cambiamento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Sono contenta che ad Agrigento abbia prevalso il cambiamento eleggendo Franco Miccichè. Sono felice che #diventeràbellissima abbia segnato anche questa vittoria, come in tutte le altre città chiamate al voto autunnale in provincia.

Al neo sindaco Franco Miccichè e a Claudia Alongi, Roberta Zicari e Gianni Tuttolomondo chiamati a rappresentare una comunità in crescita, vanno i miei auguri di buon lavoro e tutto il mio sostegno perche questa città, con una storia così illustre, possa avere un futuro di speranza.”