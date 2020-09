Amministrative, Iacolino: "Contrasto alle dipendenze sia obiettivo della giunta Firetto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il rispetto delle regole all’interno di una comunità e’ la condizione imprescindibile per una ordinata convivenza civile. La famiglia e la scuola, insieme alle altre agenzie educative, rappresentano i capisaldi di una corretta educazione per giovani e studenti. L’uso eccessivo di alcol ed il consumo di sostanze stupefacenti specialmente nei giovani alimentano, invece, il dispregio delle Istituzioni e comportamenti violenti. Da assessore della giunta Firetto mi adopererò per promuovere le iniziative necessarie a garantire stili di vita appropriati, consolidando i rapporti con la scuola e l’azienda sanitaria provinciale per concorrere a rimuovere la condizione di disagio giovanile che troppe volte determina la violazione delle regole di una comunità. Sono certa -conclude Giorgia Iacolino-che avrò al mio fianco giovani colleghi, insegnanti, operatori del mondo della sanità e le associazioni di volontariato che amano la vita ed il rispetto delle regole”