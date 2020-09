Amministrative, Micciché: "I giochini dei bambini devono tornare in piazza Cavour"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I giochini dei bambini devono tornare in piazza Cavour. E’ quanto mi chiedono a gran voce le mamme insoddisfatte del trasferimento in altra sede delle strutture spesso donate dai privati. La precedente destinazione, infatti, consentiva un più facile accesso a genitori e bambini, una maggiore sicurezza e una migliore pulizia. Per questo fra le prime azioni che farò ci sarà oltre al trasferimento, anche l’organizzazione di un servizio di manutenzione e pulizia dei giochini e l’attivazione delle telecamere di sorveglianza che, mi dicono, sono già state acquistate dai privati e che devono solo venire istallate.