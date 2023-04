Elezioni amministrative, a Licata va in scena la "strana coppia": Pd e M5S alleati con De Luca

E' una "strana coppia", anzi, uno strano trio. Ma ancora di più, è un vero e proprio laboratorio politico che parte da Licata e potrebbe guardare alle future tappe delle elezioni in Sicilia.

E' il caso della coalizione del canddiato sindaco Fabio Amato, sostenuto appunto dalla lista civica "Restart" oltre che dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dalla lista di De Luca Sud chiama nord.

Un accordo politico solo parzialmente inedito: se i dem e i pentastellati da tempo lavorano nell'ottica di un unione delle forze di opposizione al centrodestra, l'ingresso dell'ex sindaco di Messina è una cosa più recente.

La linea si sarebbe decisa nelle scorse settimane con un incontro a cena svoltosi a Licata proprio tra De Luca e l'ex capogruppo all'Ars del M5S Nuccio Di Paola. Un primo tentativo, dicevamo, di coalizzare le forze che si pongono all'opposizione del governo di Renato Schifani, guardando magari a prove elettoralmente più complesse, come quella di Catania.

Intanto iniziano a giungere alle redazioni le prime note dei candidati a sindaco rispetto alle linee da seguire in termini di programma elettorale. E' il caso ad esempio di Angelo Iacona, candidato di Democrazia Cristiana e Onda che annuncia di voler "lavorare all’aggregazione in tutti i settori della società civile. Questo si può fare valorizzando e supportando le associazioni (sportive, culturali, di formazione..) che agiscono all’interno del territorio comunale". “Siamo convinti – sono le parole di Angelo Iacona - che solo creando dei centri di incontro e di condivisione possano nascere le idee giuste per progettare il futuro della società licatese. E per questo che è mia intenzione, insieme a tutto il gruppo che sostiene la mia candidatura a sindaco di Licata, organizzare un incontro con le istituzioni regionali, per parlare delle risorse messe a disposizione da parte del Governo siciliano”.