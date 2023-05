Amministrative 2023, a Castrofilippo Totò Baio è il nuovo sindaco: seconda Ilenia Dainotto

Grande festa in piazza per Totò Gioacchino Baio, nuovo sindaco di Castrofilippo con 834 preferenze.

L'architetto, sostenuto da "Castrofilippo bene comune" si è imposto su Ilenia Dainotto (598 voti) e soprattutto sul primo cittadino uscente Franco Badalamenti (255 voti), che fin dalle prime schede scrutinate non è mai parso in "partita" rispetto ai due sfidanti.

"Dalla giornata di oggi raccolgo la spinta del grande entusiasmo dei miei cittadini e di una squadra fantastica che mi sosterrà - dice a caldo -. Non ho mai pensato di non farcela perché abbbiamo impostato la nostra campagna elettorale sull'eleganza e sui valori sociali. In questi anni al Comune sono state fatte cose buone ma ci sono anche tante cose che non sono state fatte a partire dalla progettazione per il Pnrr".

Ecco le preferenze per il Consiglio comunale e i dati definitivi:

Noi per il Futuro di Castrofilippo Badalamenti Sindaco: Lucia Agozzino (63), Pietro Argento (27), Calogero Astuto (37), Michelangelo Bartolotta (8), Pietro Chiarelli (33), Gioacchino Failla(52), Elisabeth Inzalaco (16), Liliana La Magra (42), Carmela Mattina (27), Carmelo Molluzzo (25).

Castrofilippo Bene Comune Baio Sindaco: Antonio Sedita (385), Mariarita Fanara (327), Alberto Sferrazza (132), Virginia Brucculeri (157), Francesco Lo Brutto (150), Anna Comparato (100), Salvatore Graci (60), Mariagrazia Agliata (102), Pasquale Palumbo (21), Caroline Marino (70).

Primavera Castrofilippese Ilenia Dainotto Sindaco: Giuseppe Agrò (66), Angelo Asaro (88), Carmela detta Loredana Cimino (90), Pietro Graci (113), Giuseppe Lo Brutto (101), Monica Mulè (119), Sophia detta Sofia Scicolone (96), Maurizia Scimè (137), Federico Taibi (73), Salvatore Taibi (98).