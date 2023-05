Amministrative 2023, Pace: "I numeri danno ragione alla Democrazia Cristiana"

“I numeri ci danno ragione, la Democrazia Cristiana è sempre più in crescita". Lo ha detto il capogruppo all’Ars, Carmelo Pace, commentando il voto nei quattordici Comuni dell'Agrigentino".

"Abbiamo contribuito alla vittoria della coalizione in 10 comuni su 14 - aggiunge Pace - dove alcuni nostri amici di partito rivestiranno il ruolo di assessore. In ultimo ma non in ordine d’importanza, a Licata (unico comune col proporzionale) la DC è stato il primo partito con una percentuale del 15%. Il sogno continua”.

Due i sindaci eletti della Democrazia Cristiana: Salvatore Baio a Castrofilippo e Francesco Martorana a Cianciana; 34 consiglieri comunali così ripartiti: 2 a Burgio, 2 a Calamonaci, 2 a Castrofilippo, 4 a Cianciana, 1 a Grotte, 1 a Joppolo, 3/4 a Licata, 4 a Lucca Sicula, 7 a Menfi, 2 a Ravanusa, 3 a Sambuca, 1 a San Giovanni Gemini, 1 a Santo Stefano di Quisquina.