Udc, Cacciatore è la nuova coordinatrice delle donne

Mariangela Cacciatore è la nuova coordinatrice delle donne del collegio di Agrigento. Ad affidarle l'incarico, dopo aver sentito il parere favorevole del coordinatore regionale Decio Terrana, è stato il coordinatore provinciale Udc donne di Agrigento Manuela Raneri. L’Udc sta continuando a crescere su tutto il territorio e continua consolidarsi ulteriormente in provincia di Agrigento.

"Sono lieta di conferire la carica a Cacciatore, ritenendola un grande punto di riferimento, sono certa che darà il suo contributo al partito dello scudo crociato" - ha detto Raneri - .

“Sono fiera e orgogliosa della nomina affidatami, ringrazio l’onorevole Decio Terrana e il coordinatore provinciale Manuela Raneri, mi spenderò al meglio per portare avanti le tematiche care all’ Udc e rafforzarne la presenza nel nostro territorio - ha dichiarato Mariangela Cacciatore - . Sono convinta di trovare sostegno e supporto in tante giovani donne che come me hanno preso coscienza dell’importanza di scendere in campo in prima persona”.