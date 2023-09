Ambiente, Savarino (FdI): "Teniamo alta l'attenzione su fognatura e depurazione"

"Oggi ho chiesto di dedicare una seduta della IV Commissione ARS al monitoraggio dei lavori di adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione nei Comuni di Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Ribera e Sciacca. Si tratta di opere che avevo attenzionato già nella scorsa Legislatura, e che sono molto attese dal territorio".

A dirlo, in una nota, è la deputata regionale Giusi Savarino, del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia.

"Per questo motivo e anche in considerazione della recente nomina del nuovo commissario unico alla depurazione, Fabio Fatuzzo, dobbiamo tenere alta l’attenzione sullo stato di avanzamento di questi interventi. È mio auspicio che, oltre a convocare il dott. Fatuzzo e i sindaci dei Comuni interessati per fare chiarezza sulla situazione, si possano coinvolgere anche i primi cittadini di Bivona e Santo Stefano di Quisquina per maggiori chiarimenti sul finanziamento del loro depuratore. Come ho sempre fatto, vicina al territorio".