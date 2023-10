Democrazia Cristiana, Patrizia Pilato responsabile regionale Pari opportunità

Patrizia Pilato è stata nominata responsabile regionale del dipartimento Donne e pari opportunità della Democrazia Cristiana. Si tratta della prima nomina effettuata dal segretario regionale del partito, Stefano Cirillo. Il partito di Totò Cuffaro, peraltro, è in grande fermento in vista del congresso provinciale che si terrà domani.

Laureata in Economia, è dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo di Agrigento ed è stata assessore a Cultura, istruzione e pari

opportunità oltre che vice sindaco del Comune di Agrigento dal 2012 al 2013.

"La professoressa Pilato darà un grande contributo al partito, avendo una propria formazione personale e professionale incentrata su diverse tematiche quali la leadership, l’educazione e la parità di genere - dichiara il segretario regionale della DC, Stefano Cirillo -. Abbiamo voluto iniziare a nominare i nuovi responsabili regionali partendo dal dipartimento Donne e pari opportunità perché per la Democrazia Cristiana rappresentano due aspetti fondamentali all'interno della società e sui quali occorre impegnarsi".

"Ringrazio il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, e regionale, Stefano Cirillo, per la fiducia accordatami - dichiara Patrizia Pilato

-. Sono pronta a impegnarmi al servizio del partito, lavorando con determinazione ed efficacia su un tema di estrema importanza come quello delle Pari opportunità e rappresentando il dipartimento in tutto il territorio siciliano, in modo da costruire una fitta rete di donne del

partito con il compito di supportare le iniziative tra le varie province, elaborare proposte e contenuti. Il tutto, favorendo un dialogo

con enti, associazioni, rappresentanti di categorie e cittadini".