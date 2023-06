A Naro Dc al lavoro Carmelo Pace: si guarda alle prossime scadenze elettorali

La nuova Dc al lavoro in tutta la provincia per preparare le prossime elezioni amministrative a Naro. Un primo confronto con il direttivo locale e il capogruppo all’Ars Carmelo Pace si è tenuto sabato scorso: al centro anche le elezioni Europee e quelle Provinciali, sempre che il progetto di riforma diventi prima o poi realtà.

"A Naro - dice una nota - la Democrazia Cristiana vuole contribuire a creare un nuovo percorso virtuoso e vincente, coinvolgendo le migliori energie politiche, della società civile, i giovani, le donne, l'imprenditoria per dare slancio a un innovativo progetto politico, in grado di ascoltare ed essere da traino, da protagonista, in vista delle ormai prossime elezioni amministrative".

Per questo il partito punta su una "coalizione capace di rappresentare la politica, la società civile, capace di mettere il cittadino al centro di una nuova stagione Narese".