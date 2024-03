L'8 marzo di Cuffaro: "Sosteniamo la norma per la presenza del 25% di donne nelle giunte comunali"

"L'8 marzo, come ogni altro giorno dell'anno, la Democrazia cristiana sostiene e valorizza le donne. Noi uomini nasciamo dalle donne, ma insieme ci completiamo. Ancora oggi, purtroppo, si sente forte in politica la non soddisfacente rappresentanza femminile e, invece, proprio la presenza delle donne la umanizza e, senza esse, la politica non può essere completa", dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

"Il nostro partito, in Sicilia, sta sostenendo la norma inserita nel ddl in materia di enti locali, approvato in commissione Affari Istituzionali dell'Ars, presieduta da Ignazio Abbate, che garantisce la presenza di 1/4 di donne nelle giunte per cercare di colmare questo vuoto. Non perché le donne siano un affascinante oggetto da mostrare, ma perché sono risorse preziose. C’è tanto da imparare. La donna è essenza della vita. Brillano come delle piccole stelle e rendono il cielo così bello da far innamorare della notte tutto il mondo", conclude.