Democrazia cristiana Storica, Salvatore Vetro nominato coordinatore provinciale

La segreteria nazionale della Democrazia Cristiana Storica ha nominato il nuovo coordinatore politico del partito nella provincia di Agrigento. Si tratta del favarese Salvatore Vetro che ha una lunga esperienza nel mondo sindacale.

Avrà il compito di organizzare la Dc Storica nei comuni dell’Agrigentino. Soddisfatto per questa scelta il coordinatore nazionale Franco Ferrari: Il partito - ha dichiarato - si sta strutturando sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative. Ed in Sicilia anche per le provinciali”.