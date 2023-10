Danni da peronospora, Iacono presentata interrogazione: "Il governo sostenga gli agricoltori"

“Il Governo nazionale prenda atto della drammatica situazione degli agricoltori del settore vitivinicolo della Sicilia e della provincia di Agrigento, piegati dai danni provocati dalla Peronospora e predisponga, anche in vista della imminente legge di bilancio, misure ad hoc a sostegno del comparto vitivinicolo siciliano al fine di tutelare una filiera strategica dell’agroalimentare nazionale e territoriale”.

A chiederlo, in un'interrogazione a risposta orale rivolta al Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, è il deputato del Partito Democratico Giovanna Iacono, insieme ai colleghi siciliani Anthony Barbagallo, Giuseppe Provenzano, Stefania Marino e Fabio Porta.



“Purtroppo – dicono nel testo – gli effetti del cambiamento climatico con eventi atmosferici estremi e stanno incidendo anche sul settore causando ingenti danni ad interi territori in cui l’enologia e la viticoltura rappresentano una voce molto importante per l’economia locale. Particolare incidenza sta avendo la peronospora e le misure di supporto e gli aiuti richiesti e ottenuti dalla Regione risultano però non più sufficienti a scongiurare una crisi di comparto che avrebbe conseguenze devastanti sul piano della produzione, della qualità stessa della produzione e sulla intera filiera che rappresenta uno dei settori più dinamici e produttivi dell’Isola in campo agroalimentare”.

Stando ai numeri diffusi dai deputati, rispetto alla vendemmia precedente si registra un calo di produzione del 30%.