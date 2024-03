Crisi idrica, l'attacco di Roberta Lala (Italia Viva): "Capitale della cultura? Sembra una gag"

Roberta Lala, neo-coordinatore di Agrigento di Italia Viva, interviene sulle criticità e i disservizi legati alla distribuzione idrica.

"Non è possibile - ironizza - che Agrigento, la capitale della cultura 2025, ha visto tornare le lancette dell’orologio a 20-30 anni fa, manca l’acqua, non è una gag di Franco e Ciccio ma la dura realtà. Non ci possiamo lavare, dopo che gli agrigentini pagano in media 568 euro l’anno per un consumo di 182 metri cubi a famiglia. Bollette alle stelle, servizi da terzo mondo".

Lala torna sul tema del finanziamento della rete idrica cittadina. "A oggi - dice - si brancola nel buio e per questo chiedo una risposta certa e rapida al sindaco di Agrigento sul finanziamento della rete idrica cittadina, 40 milioni di euro per il rifacimento dell’attuale e vetusta rete colabrodo a che punto è".