La crisi del comparto agricolo sul tavolo dell’Ars, Pace: “Necessario delineare strategia risolutiva”

“La nostra richiesta è stata accolta, martedì una seduta d'aula dedicata al comparto per parlare della crisi che sta vivendo l’intero settore in Sicilia. Su nostra proposta la conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare la discussione. L’attuale situazione siciliana obbliga, infatti, il governo regionale e tutto il Parlamento ad affrontare l’argomento”: sono le parole del capogruppo della Democrazia cristiana all'Ars Carmelo Pace.

“Se non si corre ai ripari le colture - dice Pace - già messe a dura prova subiranno inevitabilmente nuovi danni a causa della carenza di acqua negli invasi e dell'approssimarsi della stagione estiva. Inoltre, a questi problemi, si aggiungono quelli strutturali che coinvolgono l'intero comparto. Bisogna, pertanto, delineare una strategia risolutiva. Abbiamo l'obbligo di monitorare costantemente la situazione e vorremmo che settimanalmente, e non solo in via eccezionale, il governo regionale riferisca in aula ogni iniziativa operativa e strategica per affrontare e superare le problematiche di un comparto economico indispensabile per migliaia di famiglie. Auspichiamo, infatti, provvedimenti straordinari e immediati come già avvenuto in passato riguardo ad altre emergenze che hanno coinvolto la popolazione”.