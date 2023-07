Contributo economico ai pazienti con malattie rare, La Rocca Ruvolo: "Presentato disegno di legge"

La deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, ha presentato oggi un disegno di legge che prevede nuove norme per il riconoscimento di un contributo economico ai pazienti affetti da malattie rare

"Il ddl prevede – spiega La Rocca Ruvolo – che ai pazienti siciliani affetti da Sensibilità Chimica Multipla (MCS) e da Porpora Trombotica Trombocitopenica (TTP) o Morbo di Moschowitz, la Regione siciliana riconosca un rimborso delle spese sostenute per le cure effettuate, anche al di fuori del territorio regionale".

Inoltre, per il rimborso delle spese secondo le modalità da definire con decreto dell’assessore regionale per la Salute, tenendo conto del livello di gravità e della situazione economica equivalente dei pazienti (ISEE), viene autorizzata, per il triennio 2018-2020, la spesa annua di 200 migliaia di euro”.

"L’auspicio – conclude La Rocca Ruvolo – è che il testo venga condiviso dai colleghi deputati e approvato dalla commissione competente per approdare al più presto in aula all’Ars".