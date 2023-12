Ravanusa, i consiglieri Iemmolo e Coniglio aderiscono alla DC

Continua ad allungarsi l'elenco dei consiglieri comunali che aderiscono alla Democrazia cristiana. A Ravanusa sono infatti passati nel gruppo dello "Scudocrociato" Salvatore Iemmolo e Giuseppina Maria Coniglio che portano a 5 il numero di rappresentanti all'interno del Consiglio.



Salvatore Iemmolo è attualmente anche assessore con delega alle Politiche Sociali, Transizione digitale, Distretto Socio Sanitario, Protezione Civile, Trasparenza.





"Abbiamo ritenuto giusto aderire al progetto della Democrazia Cristiana perchè si tratta di un partito che mette al primo posto l'esigenza dei cittadini e del territorio. E ringraziamo l'onorevole Carmelo Pace per averci accolto in questa grande famiglia - dichiarano Iemmolo e Coniglio -. Continueremo a lavorare, così come abbiamo sempre fatto, per il bene di Ravanusa, consapevoli che occorre impegnarsi sempre di più per lacrescita del nostro territorio".