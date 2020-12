Consiglio comunale, chiusa la partita delle commissioni

Si riunirà domani il Consiglio comunale di Agrigento per votare la distribuzione all'interno delle diverse commissioni consiliari dei componenti di aula "Sollano". Una partita delicata perché i componenti di ogni commissione dovranno essere soppesati al fine di poter determinare le presidenze, che derivano da un voto interno tra i consiglieri componenti. Serve quindi che in ogni commissione siano presenti i nomi giusti per raggiungere l'obiettivo prefissato della maggioranza.

Stando ad una prima distribuzione, alle liste del sindaco Facciamo Squadra e Cambiamo rotta dovrebbero andare le commissioni I (Sviluppo economico e servizi comunali), III (Servizi sociali, sanità) e VI (Partecipate, Affari istituzionali e Statuto), a Fratelli D'Italia la commissione II (Lavori pubblici e Urbanistica), a Diventerà bellissima la IV commissione (Bilancio), a Forza Italia la V (Istruzione, Cultura, turismo).