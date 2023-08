Agrigento, in arrivo nuovi fondi: 8 milioni e mezzo per restaurare palazzo dei Giganti

In arrivo otto milioni e mezzo di euro per il restauro di Palazzo dei Giganti, sede del comune di Agrigento. Ad annunciarlo, con toni trionfali, è la politica di centrodestra.

Prima, in tal senso, è stata l'europarlamentare della Lega Annalisa Tardino.

"Una volta di più il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini manifesta con i fatti attenzione per tutta l’Isola e specialmente per Agrigento - scrive - . Quello finanziato per la Città dei Templi è, infatti, l'intervento a cui è destinato lo stanziamento economico maggiore per la Sicilia, a valere sul Fondo interventi tutela e promozione patrimonio culturale e storico, previsto dal decreto ministeriale 142/2023. Come sempre a parlare sono i fatti e ringraziamo il Ministro per l'interesse mostrato anche in questa circostanza per la Sicilia e, nello specifico, per la Provincia di Agrigento".

A farle eco, poco dopo, la deputata regionale di Fratelli d'Italia Giusi Savarino, che però non rivolge il suo ringraziamento a Salvini. "Oltre 8 milioni di euro per la tutela e il recupero di un prestigioso bene monumentale e culturale nel cuore di Agrigento. A tanto ammonta il progetto individuato dal Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria, struttura guidata da Francesco Sorrentino e che fa capo al Ministero per le Infrastrutture e trasporti. Ringrazio il governo Meloni, per questo sostegno che garantirà la tutela di un bene prezioso per tutti gli agrigentini".