Coronavirus, riduzione tributi per i commercianti, Spataro: "Rischia di saltare tutto"

"Non si può correre il rischio di perdere lo stanziamento del Fondo Perequativo, messo a disposizione della Regione, che consentirà al Comune, attraverso la dotazione assegnata, di fare fronte alle minori entrare determinate dall’esenzione o riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo, in favore degli operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le attività, nel corso del 2020, sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19”.

A lanciare l'allarme, con una nota, è il consigliere comunale di Agrigento di "Onda" Pasquale Spataro. In particolare lo stesso "esprime preoccupazione per il silenzio che regna dentro Palazzo dei Giganti" nonostante vi siano "precise modalità da seguire e scadenze che incombono. C’è infatti un termine entro il quale bisognerà rispettare uno specifico adempimento. Per quanto riguarda, ad esempio, il riconoscimento del beneficio, legato all’Imu e alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico, lo stesso è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile. Ne consegue – avverte Spataro – che se non si correrà, vista la tempistica da seguire, si potrebbe delineare uno scenario, i cui effetti sarebbero devastanti, sia per gli operatori economici ammessi al credito d’imposta, sia per l’anemico bilancio comunale, che subirebbe un’ulteriore ferita".