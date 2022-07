Mancano i bilanci, Firetto denuncia: ""Le casse comunali rischiano di perdere 3 milioni all'anno per dieci anni"

"Le casse comunali di Agrigento rischiano di perdere 3 milioni all'anno per dieci anni. Il Comune rischia di dover rinunciare a nuova linfa finanziaria utile soprattutto per le assunzioni e per l'integrazione oraria del personale stabilizzato".

A denunciarlo in una nota è l'ex sindaco Lillo Firetto. Il riferimento è ad un decreto legge del 2020 che prevede, per i comuni capoluogo, di sottoscrivere un accordo per ripianare il proprio disavanzo con il Ministero dell'Economia, ma solo entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.

"Questo significa che se il Comune approvasse quantomeno il rendiconto 2020 (l’ultimo è quello 2019) - dice ancora Firetto -, potrebbe ricevere un cospicuo contributo a copertura del disavanzo e anticipare il rientro dello stesso. Ciò consentirebbe un'immediata liberazione di risorse a beneficio della parte corrente e il rilancio del virtuosismo precedentemente avviato dalla nostra amministrazione. Questa soluzione, oltre a portare nuova linfa e respiro alla casse dell’ente, consentirebbe di accelerare i processi di investimento e intervento negli ambiti delle sue funzioni fondamentali e, ancora di più, aggredire con celerità i fondi del Pnrr".

Il termine di presentazione delle proposte da parte dei comuni è stato prorogato fino al 31 luglio adesso, e quindi Firetto precisa che "ci sarebbe ancora tutto il tempo per portare al Consiglio comunale gli strumenti finanziari mancanti, così da non perdere questa importantissima opportunità. Senza intervenire - continua Firetto - si farebbe un salto all'indietro ridimensionando l'efficace di tutti gli sforzi di risanamento compiuti dalla nostra amministrazione. Chiedo al sindaco e all'assessore al Bilancio di chiarire qual è l'orientamento dell'amministrazione in merito alla questione, che assume un valore di importanza primaria per la città".