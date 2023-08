Commissario per la depurazione, Catanzaro (Pd): "Interessa spartirsi il potere e non risolvere i problemi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Schifani si ricorda dei problemi dei siciliani solo quando non è lui a fare una nomina? È corso a prendere le distanze in merito alla nomina del commissario per la depurazione, peccato non abbia preso le distanze dall’immobilismo del governo nazionale del suo stesso colore politico che impegnato a calcolare bene le sorti anche di questa poltrona di sottogoverno, ha bloccato per mesi opere per la depurazione dell’acqua e cantieri di reti fognarie in tutta l’isola. Lo abbiamo detto fin dalla campagna elettorale, a questa destra interessa solo spartirsi il potere, più che risolvere i problemi dei siciliani”.Così Michele Catanzaro capogruppo de Pd all’Ars commenta la dura presa di posizione del presidente della Regione in merito alle ultime nomine del governo nazionale”.