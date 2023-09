Agrigento Capitale della cultura 2025, Cucchiara e Bellavia: "Favara sia presente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I capigruppo consiliari di “Favara per i beni comuni” e “Partito democratico” rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, hanno depositato una mozione per impegnare l’amministrazione comunale a sostenere, con forza, i Progetti “Terra” di Agrigento “Capitale Italiana della Cultura 2025” e il progetto “Countless Cities - edizione 2025” di Farm Cultural Park.

In particolare, il progetto Countless Cities, che si terrà a Favara da giugno a ottobre 2025, è la Biennale delle Città del Mondo che include artisti e creativi che raccontano le pratiche innovative che contribuiscono a rendere speciali le città di tutto il mondo è un evento chiave durante l'esperienza “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” che potrà dare alla città di Favara un ruolo importante e ridare vitalità e slancio alle attività turistico ricettive, enogastronomiche e culturali locali.

"Al fine di non farsi trovare impreparati, in vista di una vetrina così prestigiosa, - dichiarano Cucchiara e Bellavia – occorre istituire, con atto formale, una cabina di regia dedicata al ruolo di Favara in 'Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025' e di definire, con il supporto di Farm Cultural Park, il piano esecutivo di gestione del progetto 'Countless Cities'. Inoltre, - concludono Cucchiara e Bellavia - considerata la rilevanza strategica dell'evento e la sua capacità di determinare un impatto significativo per lo sviluppo culturale e socio-economico della nostra Città, l'Amministrazione Comunale ha il dovere di creare sinergia tra gli operatori turistico-culturali e di coordinarli e supportarli con ogni strumento disponibile".