Santa Margherita Belìce: i consiglieri Artale, Di Giovanna e Saladino aderiscono a Forza Italia

Nuovi ingressi in Forza Italia nell’Agrigentino. A Santa Margherita Belìce hanno aderito al partito tre consiglieri comunali: Irene Artale, che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio, Onofrio Di Giovanna e Valeria Saladino.

“Condividendo le posizioni di un partito moderato e liberale, abbiamo deciso – dichiarano i tre consiglieri in una nota congiunta - di intraprendere questo nuovo percorso politico all’interno di Forza Italia insieme all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, alla quale come margheritesi siamo grati e orgogliosi per il lavoro fin qui svolto, per l’impegno e l’attenzione che ha mostrato con fatti e azioni concrete che sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare al meglio la nostra comunità e dare voce alle istanze del nostro territorio”.

“Agli amici Irene Artale, Onofrio Di Giovanna e Valeria Saladino – affermano i deputati di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, rispettivamente coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale di Forza Italia - diciamo sin da subito grazie per aver messo a disposizione del nostro partito l’esperienza acquisita nel loro percorso politico e istituzionale già caratterizzato da tanta passione, competenza e impegno al servizio della propria comunità”.