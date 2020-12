Fuori un altro: nuovo cambio di assessori a Porto Empedocle

"Si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione politico-amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato".

Con queste motivazioni il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina ha revocato oggi l'incarico all'assessore Calogero Conigliaro, che è stato "sacrificato" perché, dice una delibera, "dopo vari ed ampi dibattiti, è stato indicato un percorso di implementazione diretto a taluni rami dell’Amministrazione, in particolare a quelli connessi ai Servizi Sociali". Questo, dice ancora l'atto, "pur dando atto e riconoscendo allo stesso la competenza e la professionalità mostrate durante il periodo di

svolgimento dell’incarico assessoriale, in particolare durante la situazione emergenziale derivante

dalla pandemia in corso".

Mercoledì, stando a quanto attualmente trapelato, dovrebbe essere nominato un nuovo assessore.