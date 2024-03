Il "pasticcio" del bando per la gestione dello stadio Esseneto, la Dc: "Adesso non si sbagli più"

"Abbiamo presentato una interrogazione per capire chi, come e perché ha pensato di affidare una struttura sportiva così importante per soli 5 anni quando tutte le altre strutture sportive vengono affidate per 9 almeno".

Lo dicono, con una nota, i quattro consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari, Alessia Bongiovì, Pasquale Spataro e Pietro Vitellaro. Gli esponenti di aula Sollano fanno riferimento al fatto che l'amministrazione comunale ha ritirato in autotutela il bando pubblicato per la gestione.

"Siamo contenti - aggiungono - che abbiano fatto retromarcia, che adesso non si sbagli più. In questi anni questa amministrazione ha commesso troppe 'leggerezze' come questa. Chiediamo al sindaco di chiudere con la stagione dei due pesi e delle due misure e di iniziare quella degli avvisi e della trasparenza, partendo, ad esempio, dai 4 milioni stanziati dalla Regione per attività collegate a Capitale della cultura: come selezionerà i progetti da portare alla cabina di regia entro il 30 giugno?".