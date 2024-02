Atto deliberato dalla giunta votato senza numero legale? I chiarimenti del gruppo "Insieme per Calamonaci"

A 2 giorni dalla denuncia degli esponenti di “Ricominciare per il futuro”, che denunciavano una delibera dello scorso 16 febbraio senza numero legale, arriva la secca risposta del gruppo consiliare “Insieme per Calamonaci”.

“Il risalto dato ad un atto amministrativo gestionale dagli esponenti della minoranza (che così facendo sviliscono gravemente il nobile ed importante ruolo attribuito loro dagli elettori da svolgere con dignità, pacatezza e rispetto) - dicono i rappresentanti di ‘Insieme per Calamonaci’ - sembra avere come unico e solo fine quello di screditare l’intera organizzazione dell’ente comunale, diffamando apertamente gli impiegati e la stessa amministrazione.

La strumentalizzazione perseguita da questi soggetti, ha sicuramente scopo propagandistico, da campagna elettorale postuma, infima e sleale: non è moralmente accettabile denigrare chiunque non faccia parte di quello scarso 15% di elettori, qualificandolo come incapace e inadeguato, a maggior ragione per un mero refuso che non inficia la legittimità dell’atto amministrativo.

Per di più i denunciatori, a via di denunciare per cercare di accaparrarsi il consenso popolare ( ma le persone intelligenti e riflessive non ci cascano), non si rendono conto che così facendo causano un danno a tutta la comunità calamonacese; non si sono resi conto che bastava recarsi presso gli uffici comunali a prendere visione degli atti originali, dissipando ogni eventuale dubbio; non si sono resi conto del reale rischio di fare perdere il finanziamento statale destinato al potenziamento delle attività produttive e all’incremento della popolazione residente.

Continuano a non rendersi conto che, accettare la volontà del popolo e svolgere l’incarico conferito senza pregiudizi, con umiltà e apertura insieme, nell’interesse esclusivo della comunità è un atto dovuto, trampolino per le future programmazioni politiche, mentre un’azione svolta con il solo fine vendicativo e denigratorio, che sfocia in pura guerriglia (non ci sono nemici, ma avversari politici), è destinata a naufragare emulando la condizione dell’invidioso che è un impotente, incapace di rassegnarsi”.