Via libera al personale "a scavalco" per i piccoli Comuni, passa nelle commissioni l'emendamento di Ida Carmina

Le commissioni parlamentari Affari costituzionali e Lavoro approvano l'emendamento al decreto legge 44 del 2023, a firma della deputata empedoclina del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina, che permette alle pubbliche amministrazioni fino a 15 mila abitanti l’utilizzo dello strumento dello "scavalco" del personale.

"Questa è una grande notizia - commenta l'ex sindaco di Porto Empedocle - che farà ripartire soprattutto gli enti locali e che darà ossigeno e linfa per le sfide in atto in primis: il Pnrr può proseguire con l’utilizzo immediato dei Comuni di tecnici e personale che potrà imprimere un cambio di marcia deciso e consentire la “messa a terra” del PNRR e dei programmi di sviluppo in itinere".

Carmina aggiunge: "Abbiamo una pubblica amministrazione e un personale che da decenni va svecchiato e con questo emendamento si pone un rimedio ed un ausilio rispetto ai fabbisogni degli enti pubblici e in particolar modo degli enti locali, ormai a corto di figure specifiche adeguate a seguito delle progettualità in atto adesso si può iniziare un nuovo percorso. Devo riconoscere un’apertura da parte del Governo e della maggioranza a una proposta concreta che anche se arriva da un parlamentare di opposizione, avrà degli effetti immediati a beneficio della produzione amministrativa e progettuale dei comuni da qui a breve".