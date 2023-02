Settantamila euro per l'acquisto di uno scuolabus, il M5S ringrazia Cambiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il gruppo locale del M5s ringrazia il deputato regionale, Angelo Cambiano, per la sensibilità mostrata nei confronti dei cittadini castelterminesi. Nell'ultima finanziaria, infatti, ha proposto e fatto approvare un emendamento che consentirà al Comune di Casteltermini di ottenere 70 mila euro che potrà (e dovrà) utilizzare per l'acquisto di uno scuolabus o di un mezzo per disabili, nonché di mezzi tecnici.

Sono piccoli - grandi segnali, provenienti da un rappresentante e da una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che ricordiamo a livello regionale siede a l'opposizione e che a livello comunale, invece, non ha alcuna rappresentanza. Ma se si vuole il bene di un territorio e dei suoi cittadini si trova sempre il modo di incidere.

Non avendo mai smesso di fare politica attiva sul territorio, da 10 anni ad oggi, presenteremo al sindaco, Gioacchino Nicastro, mediante l'onorevole Angelo Cambiano, le nostre proposte. Insomma vorremmo essere propositivi e utili, come spesso abbiamo fatto anche in passato, su come impiegare la summenzionate somme, sicuri che dal palazzo comunale e dai suoi rappresentanti verranno mostrate aperture e disponibilità al confronto, nell'interesse

dei cittadini castelterminesi.