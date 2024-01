Alessandria della Rocca: Forza Italia si prepara alle elezioni in primavera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Alessandria della Rocca è uno dei sei Comuni agrigentini al voto in primavera per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. In proposito si sono rivolti alla cittadinanza, tramite un messaggio, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, la coordinatrice provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, i consiglieri comunali di Forza Italia ad Alessandria, Giovanni Comparetto e Antonella Giuseppina Settecasi, il segretario cittadino Ignazio Vaccaro, il vice coordinatore e il direttivo di Forza Italia ad Alessandria della Rocca.

E hanno scritto: "Cari concittadini, siamo alla fine di questa tornata amministrativa ed è il momento di iniziare a pensare al futuro. La nostra sezione è nata circa due anni fa ottenendo fin da subito ottimi risultati sia alle Regionali 2022, in cui siamo stati il primo partito, ed anche alle Nazionali del 2022, affermandoci come terzo partito più votato. Adesso però ci aspettano le sfide più difficili, in primis le Amministrative, e quindi da ora inizieremo a lavorare tutti insieme e con l'aiuto dei nostri referenti provinciali e regionali in vista delle ormai prossime elezioni che ci vedranno protagonisti in prima linea con dei nostri candidati di partito, i candidati di Forza Italia. La compattezza, l'unità e il gruppo sono l'unica strada percorribile per ottenere buoni risultati in quest'anno cosi pieno di appuntamenti, che ci vedrà impegnati oltre alle Amministrative anche alle Europee e alle Provinciali".