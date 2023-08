Capitale della cultura, Spataro: "Statuto fuori da ogni logica"

"E di pochi giorni fa l’intervento dell’onorevole Carmelo Pace sulla questione Agrigento Capitale della Cultura 2025 in cui manifesta forti perplessità sulla vicenda, e denuncia evidenti ritardi nella macchina amministrativa, ancora ferma al palo. Con questo intervento anche la politica regionale accende i riflettori su un dossier gestito in maniera disastrosa da parte del nostro primo cittadino". Lo ha detto il capogruppo della Democrazia cristiana al consiglio comunale di Agrigento, Pasquale Spataro.

"La scorsa settimana - aggiunge - ha visto, finalmente, la luce lo statuto della fondazione, primo atto di questo percorso, che, però, presenta notevoli elementi di criticità. In particolare: mancanza di trasparenza nelle nomine delle figure apicali, una competenza che va oltre il progetto ed un accentramento a pochi intimi nella gestione della spesa. Mi rivolgo all’onorevole Pace, unico deputato intervenuto sul tema, affinché ponga la questione al centro del dibattito della politica regionale anche al fine di evitare pericolose fughe in avanti nella gestione delle risorse che non siano regolate da procedure ad evidenza pubblica. Pubblicità e trasparenza - prosegue il consigliere comunale - devono caratterizzare la gestione di questo percorso, sconosciuta negli atti fin qui esaminati".

Spataro aggiunge: "L’ultimo intervento dell’attuale presidente dell’Ecua e la mancata approvazione dello statuto testimoniano che non sono il solo ad avere fortissime perplessità di fronte ad uno statuto che, a mio parere, è fuori da ogni logica di buon governo".