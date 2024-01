Agrigento Capitale della Cultura, Ida Carmina (M5s): "Rischia di essere un'occasione sprecata"

Agrigento Capitale della cultura 2025 rischia di diventare un'occasione sprecata per la città. È l'allarme del deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina.

"Non è che rappresenta - si chiede ironicamente - il piatto di lenticchie per comprare il silenzio dei politici nostrani che tacciono rispetto alla messa in pericolo del patrimonio Unesco con la realizzazione di un rigassificatore ai piedi della Valle dei Templi?".

Carmina aggiunge: "Il progetto in prospettiva si palesava innovativo, di rilancio economico e turistico e di speranza per i cittadini. Va però realizzato nei modi e nei tempi giusti. Non possiamo permetterci una figuraccia internazionale a cui rischiamo di andare incontro per via di questa incomprensibile dilatazione dei tempi con annessi ritardi: non pare ancora essere stata individuata una guida definita nella macchina organizzativa e ancora - prosegue - manca il voto del nuovo statuto della fondazione da parte degli altri soci fondatori".

"Io non vorrei - dice ancora Ida Carmina - il motivo fosse legato alla solita guerra di spartizione di poltrone e primazie che altre ai ritardi sul cronoprogramma, sarebbero di danno per Agrigento e gli agrigentini. Intendo chiedere un incontro ufficiale ai soci fondatori per avere dovuti chiarimenti e spiegazioni su tutta la vicenda legata a una vera occasione di sviluppo del territorio agrigentino".