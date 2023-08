Aeroporto, Pisano accanto al Cartello sociale: "E' un obiettivo di tutti"

"Non posso che esprimere apprezzamento per l'appello rivolto dal Cartello sociale alla deputazione nazionale e regionale agrigentina ad unirsi alla battaglia per la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento, un appello che accolgo immediatamente e che peraltro io stesso ho reiterato nelle scorse settimane". Lo ha detto il deputato Calogero Pisano a distanza di alcuni giorni dall'intervento della sigla che raggruppa sindacati e diocesi.

Pisano aggiunge: "La costruzione di uno scalo agrigentino deve essere un obiettivo di tutti ed è fondamentale agire unitariamente, per questo, mi riprometto nei prossimi giorni di incontrare don Mario ed i rappresentanti del Cartello sociale. Sono convinto che l'aeroporto ad Agrigento si possa e si debba fare, per questo sono stato il primo parlamentare della storia a parlare di questo tema alla Camera dei deputati e sono uno dei promotori della costituzione della S.p.A. Aeroporto Valle dei Templi, coinvolgendo nel progetto importanti imprenditori agrigentini, amministratori locali e ordini professionali".