Sant'Angelo Muxaro, l'assessore Gianluca Neil Di Benedetto aderisce alla Dc

“La scelta di aderire ad un partito storico come la Dc nasce, principalmente, dalla condivisione di ideali di fondamentale importanza per lo sviluppo a 360 gradi della società odierna. Dopo 15 anni di politica attiva per il mio territorio e nessuna tessera politica di appartenenza, credo fermamente che la DC rappresenti per me il giusto punto di partenza per continuare a contribuire in maniera sempre più attiva e incisiva allo crescita di Sant’Angelo spesso lasciato ai margini dalla classe politica. Sono queste le parole di Gianluca Neil Di Benedetto, assessore di Sant'Angelo Muxaro, che ha deciso di entrare nella “squadra” della Democrazia cristiana. Attualmente, in giunta, ha la delega alla Cultura, eventi, centro storico, decoro e arredo urbano.

“Ringrazio il segretario nazionale Totò Cuffaro - ha aggiunto - e la dirigente Marinella Notonica per avermi dato l'opportunità di conoscere questa realtà politica”.

Gianluca Neil Di Benedetto, da giugno 2008 a giugno 2013, è stato consigliere comunale a Sant'Angelo Muxaro; da ottobre 2012 a giugno 2013 è stato presidente dell'assemblea dell'Unione dei comuni "Feudo d'Alì”; da giugno 2018 a giugno 2023 assessore comunale allo Sport, spettacolo, cultura e urbanistica e, dal giugno scorso, assessore alla cultura, eventi, centro storico, decoro e arredo urbano.