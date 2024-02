Meteo, il bel tempo ha i giorni contati: in arrivo piogge e temporali anche forti

Continua sulla Sicilia questa parentesi di tempo stabile con temperature sopra la media, seppur con i primi timidi segnali di un lento cedimento dell'alta pressione. Ritroveremo tutt'al più delle nubi alte in transito mercoledì e degli addensamenti giovedì esclusivamente sul comparto settentrionale tirrenico.

Venerdì 9 giornata perlopiù sgombra da nubi sino a sera e, complice una forte ventilazione meridionale, ritroveremo valori massimi molto miti addirittura sin verso i 22-23°C su alcune aree costiere e sub-costiere tirreniche come ad esempio sulla città di Palermo.

Tutto cambia però dal 10 febbraio, quando su tutta la Sicilia arriveranno piogge anche forti.

"Un cambiamento del tempo è atteso già da sabato - spiega il eteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com - con il ritorno delle prime piogge sparse, in particolare dal pomeriggio-sera. Piogge diffuse, con ogni probabilità, previste durante la giornata di domenica 11, con possibilità di fenomeni puntualmente forti o a carattere temporalesco, con particolare riguardo alle aree meridionali della Regione come le province di Agrigento e Trapani. Attenzione soprattutto ai forti venti previsti in ulteriore incremento tra 10 e 12 febbraio".

Ci sarà inoltre da stare attenti alle mareggiate tra domenica e lunedì sulle coste.