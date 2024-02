Valle dei Templi: inaugurato l'inedito itinerario di trekking storico e botanico

Inaugurato, all'interno del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, un inedito itinerario legato al trekking storico e botanico, ideato dal gruppo Archeotrekking tours di Agrigento in stretta collaborazione con l'associazione Visit Agrigento. I sentieri della Valle dei Templi, per secoli percorsi da uomini e animali che con il loro lavoro hanno contribuito a far crescere distese di mandorleti, vigneti, pistacchio, uliveti, aranceti e orti, ieri, sono stati ripercorsi da circa 120 visitatori, tra monumenti antichi, piante, fiori, case rurali, odori e colori.

Lungo il cammino sono state messe in evidenza le eccellenze imprenditoriali facenti parte del progetto Diodoros, nato con lo scopo di presentare al pubblico i prodotti culinari derivanti dalla coltivazione delle materie prime ubicate all'interno dei terreni del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

L'iniziativa mira a potenziare e destagionalizzare il turismo escursionistico di tipo archeologico, botanico ed eno-gastronomico, che in questi ultimi anni ha saputo conquistare un numero sempre maggiore di visitatori, desiderosi di intraprendere nuove ed interessanti esperienze outdoor legate ad una particolare forma di trekking, volta alla scoperta "dei saperi e dei sapori" legati al territorio agrigentino.