Palacongressi Festival, “Peter Pan” fa il tutto esaurito: successo enorme per il musical di Bennato

Il Palacongressi Festival torna con un appuntamento dedicato alle famiglie: il musical “Peter Pan” con la colonna sonora firmata da Edoardo Bennato con Giò Di Tonno nel ruolo di Capitan Uncino. L'appuntamento di martedì 19 marzo alle 20,30 è già sold out: venduti tutti i biglietti.

Lo spettacolo è stato vincitore di prestigiosi riconoscimenti come il “Premio Gassman” e i “Biglietti d’oro” assegnati per ben 3 volte dall’Agis.

“Non è stato facile portare uno spettacolo così importante ad Agrigento - ha commentato il direttore artistico del Palacongressi Festival, Gaetano Aronica - ma abbiamo vinto una scommessa molto importante: regalare questo evento alla città dei templi nella giornata della festa del papà. Siamo molto soddisfatti perché questo nuovo evento in cartellone è il terzo sold out della stagione dopo gli spettacoli con Gifuni e Pasotti. Con 'Peter Pan' lanciamo un messaggio di gioia alla città di Agrigento e al suo territorio nonostante la recentissima e molto apprezzata edizione del Mandorlo in fiore potesse in qualche modo distrarre il pubblico dalla nostra iniziativa. Così non è stato. Anzi, l’entusiasmo per i mandorli fioriti ha contagiato quello per la nostra proposta, a conferma di quanto diciamo da tempo: il miglioramento e l'ampliamento dell’offerta, all'alba del 2025, costituiscono un segno di salute e di coraggio, impegnano tutte le forze in campo ad unirsi per dare alla nostra città e al nostro territorio un'immagine positiva, culturalmente vivace e propositiva a livello nazionale ed internazionale, senza temere alcun confronto con le altre realtà del Paese. Uniti si vince. Io sono purtroppo lontano per impegni teatrali e cinematografici presi in precedenza, ma al Palacongressi sarà presente mia figlia Viola con il suo compagno Andrea arrivati da Roma per seguire sia il Mandorlo in fiore che il musical".

A Giò Di Tonno, che divenne celebre oltre 20 anni fa nel ruolo di Quasimodo in “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante e vincitore del Festival di Sanremo nel 2008 insieme a Lola Ponce, è stato affidato il ruolo chiave di una storia senza tempo: il temibile e perfido nemico di Peter Pan. La regia è firmata da Maurizio Colombi con le musiche di Edoardo Bennato che promettono di catapultare gli spettatori in un percorso emozionante e coinvolgente, in cui la fantasia si mescola con la realtà regalando momenti di pura meraviglia. Cuore pulsante dello spettacolo è proprio la colonna sonora: un viaggio musicale di straordinario impatto, che rievoca il mondo fantastico di Peter Pan con le celebri canzoni di Edoardo Bennato tratte dall’album del 1978 “Sono solo canzonette”. Disco che conteneva "Il rock di Capitan Uncino” e “L’isola che non c’è”. In scaletta anche brani come “La fata”, e “Viva la mamma”. Tutti proposti con arrangiamenti nuovi e studiati appositamente da Bennato per questo spettacolo. E’ stato inoltre inserito l’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”.

In scena 21 artisti con mirabolanti effetti speciali tra cui il volo di Peter. A fare da contorno la fatina Trilli, i duelli con Capitan Uncino e i pirati, il simpatico Spugna, la compagnia dei “Bimbi sperduti” ed ancora Giglio Tigrato e il coccodrillo.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.