Turismo, c'è il bando per far partecipare le imprese alle fiere di Sestri Levante, Dubai e Francoforte

Pubblicato l'avviso per la selezione di micro, piccole e medie imprese siciliane interessate a partecipare a tre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e internazionale dedicate al mondo del turismo: Discover Italy, Atm Dubai e Imex Francoforte. Gli eventi sono individuati dal Piano operativo annuale 2024 che prevede interventi relativi alla partecipazione alle borse e fiere di settore per supportare gli operatori del turismo nel processo di internazionalizzazione, con l'obiettivo di accrescere la loro competitività e valorizzarne la presenza nei mercati esteri.

"La Sicilia - dice l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata - è un prodotto turistico multifunzionale che va promosso a livello internazionale. Gli eventi fieristici rappresentano una prestigiosa vetrina per mostrare e raccontare la nostra Isola e dare spazio e modo alle imprese turistiche dei vari settori di proporre la loro offerta e sottoporla all'attenzione dei tour operator di tutto il mondo".

Discover Italy, in programma a Sestri Levante (Ge) dal 18 al 19 aprile, e Atm, Arabian travel market, a Dubai dal 6 al 9 maggio, sono manifestazioni dedicate al tema del tempo libero; Imex, a Francoforte dal 14 al 16 maggio, è rivolta alla sfera mice (meeting, incentive, conference and exhibition), una delle fiere della meeting industry più importanti a livello mondiale.

Il bando riguarda la partecipazione istituzionale della Regione Siciliana alle borse e alle fiere di settore aperta agli operatori del settore turistico e prevede le procedure e modalità per l’acquisizione e l’allestimento delle aree espositive. La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del dipartimento del Turismo per "contributi agli investimenti ad altre imprese per la realizzazione di progetti di promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico" è di 825mila euro per tutto il 2024.

Le aziende interessate dovranno fare istanza entro le scadenze prefissate per ogni singola manifestazione: per Discover Italy entro il 28 marzo 2024, per l'Atm di Dubai dal 29 marzo al 5 aprile 2024 e, infine, per la Imex dall'8 al 15 aprile 2024.

Info e dettagli dell'avviso a questo link.