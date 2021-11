Tari 2016, "valanga" di avvisi-sollecito in arrivo: 12 mila i destinatari

Sono in corso di notifica 12 mila avvisi di solleciti Tari 2016. Avvisi per omessa e infedele dichiarazione. Il Comune di Agrigento, per tariffa notificare gli atti, ha impegnato la somma complessiva di 39 mila euro. Soldi in favore delle Poste che serviranno, appunto, per la spedizione attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ancora una volta, con i necessari passaggi formali, palazzo dei Giganti prova a recuperare l'evasione tributaria. Alla fine dello scorso anno, l'ente mirava infatti a recuperare quasi 6 milioni di euro di Tari – per gli anni 2015, 2016 e 2017 – non incassata. Quasi 13 milioni di euro di Imu, sempre per anni 2015, 2016 e 2017 ed oltre 3 milioni per la Tasi degli anni 2015 e 2016.

Per quanto riguarda la Tari, il Municipio aveva inviato 232 avvisi per omessa denuncia per l'anno 2015, pari a 143.100 euro; 240 avvisi, sempre per il 2015, per infedele denuncia pari a 46.100 euro. Per il 2016, per omessa denuncia, sono stati spediti 3.703 avvisi per 2.350.270 euro e 3.641 avvisi per infedele denuncia per 508.500 euro. Per il 2017, invece, per omessa denuncia sono partiti 3.463 avvisi per 2.447.500 e 3.534 per infedele denuncia pari a 487.200 euro.